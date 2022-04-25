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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة الملكية بينبع وقعت اتفاقية استثمارية، وذلك لإقامة مشروع مصنع متخصص بإنتاج السيراميك على مساحة 400 ألف م2 وبقيمة استثمارية تبلغ 375 مليون ريال من المتوقع أن يوفر 367 فرصة وظيفية. ويعد المشروع من المشاريع ذات القيمة الإضافية لمدينة ينبع الصناعية باعتبارها إحدى الصناعات التي تسهم برفع الناتج المحلي باستغلال الخامات والموارد الطبيعية لرفع ترتيب المملكة عالميا بين الدول المصنعة للسيراميك. كما وقعت الهيئة اتفاقية استثمارية أخرى، وذلك لإقامة مشروع مصنع متخصص بإنتاج المنتجات الطبية على مساحة 15 ألف م2 وبقيمة استثمارية تبلغ 10 ملايين ريال من المتوقع أن يوفر 30 فرصة وظيفية.

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