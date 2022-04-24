شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 4ر0% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 4ر0% منذ الساعة الخامسة مساء أمس السبت ليصل إلى 39 ألفا و658 دولار عند الساعة 12 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 5ر1%، حيث يتم تداولها بين 39 ألفا و352 دولار و39 ألفا و954 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 43% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار .

وخسرت عملة بيتكوين 4% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 14% حتى الآن هذا العام.