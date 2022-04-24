تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 18.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 788.1 مليون جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 15.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 237.2 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا" بحجم تداول بلغ 79.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 164.7 مليون جنيه، ثم "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 28.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 137 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 25.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 129.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "أى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بحجم تداول بلغ 6.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 115 مليون جنيه، ثم "الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك" بحجم تداول 24.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 84.9 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 3.03 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 73.2 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، بحجم تداول 8.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 73 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية"، بحجم تداول بلغ 20.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 66.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 10548.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثالث أسبوع خلال رمضان، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 1831.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.39% ليغلق عند مستوى 2767.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.34% ليغلق عند مستوى 12992.61 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 3851.85 نقطة.