القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال السعودى اليوم الأحد 24-4-2022، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، وسعر 1 يورو بـ4.06 ريال سعودى، و1جنيه مصرى بـ0.20 ريال سعودى، وسجل 1 دولار أسترالى 2.72 ريال سعودى.

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد 24-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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