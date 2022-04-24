شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: تعديل مادتين من النظام الأساسى لشركة جى آى جى للتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 674 لسنة 2022، بشأن تعديل المادتين رقمي (6،7) من النظام الأساسي لشركة جي أي جي للتأمين-مصر.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 95 لسنة 2022، اليوم الأحد، على أن يستبدل بنص المادتين رقمي (6،7) من النظام الأساسي لشركة جي أي جي للتأمين-مصر، النصوص التالية: مادة (6): حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 500 مليون جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 380.95 مليون جنيه موزعًا على عدد 3.8 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد، وجميعها أسهم نقدية.



النظام الأساسي لشركة جي أي جي



المساهمين بشركة جي أي جي



شركة جي أي جي

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 حوالي 8.4 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 10.2%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 3.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 1.8%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 3.98 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.9%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 4.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 40.1%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 1.47 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 0.1%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 3.03 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 73.8%.