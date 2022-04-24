شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 24-4-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تيابن سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 24-4-2022، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 58.33 جنيه للشراء، و60.82 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 56.84 جنيه للشراء، و60.92 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 60.60 جنيه للشراء، و60.96 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى60.60 جنيه للشراء.

60.96 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى58.33 جنيه للشراء.

60.82 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر58.35 جنيه للشراء.

60.82 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib58.44 جنيه للشراء.

60.97 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية56.84 جنيه للشراء.

60.92 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي58.92 جنيه للشراء.

60.92 جنيه للبيع.