شكرا لقرائتكم خبر عن 535 مليار ريال استثمارات 2291 مصنعا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النشرة الإحصائية للتراخيص الصناعية للربع الأول من 2022 أن عدد المصانع المنتجة وتحت الإنشاء في المنطقة الشرقية بلغ 2291 مصنعا منها 1955 مصنعا منتجا، مستحوذة على نسبة 22.4 % من إجمالي المصانع المنتجة بالمملكة، برأسمال يقدر بنحو 520.922 مليار ريال من إجمالي 1.284 تريليون ريال وبنسبة 40.6 %.

وأظهرت النشرة الصادرة من المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن الشرقية جاءت في صدارة المناطق لرأس المال للمصانع المنتجة، بينما جاءت الرياض ثانية برأسمال يقدر بنحو 292.844 مليار ريال، تلتها مكة المكرمة بـ 186.084 مليار ريال، والمدينة المنورة بـ 112.917 مليار ريال.

وأوضحت أن عدد العمالة المرخصة للمصانع المنتجة في المنطقة الشرقية ارتفع على أساس ربعي بنسبة 1.6 %، بزيادة 3.917 عاملا، مقارنة بـ 251.321 عاملا في الربع الرابع من العام الماضي، وعلى أساس سنوي بنسبة 2.8 %، مقارنة بـ 284.403 عمال بالربع الأول من 2021، وبزيادة 6.835 عاملا.

وبحسب النشرة فإن رأسمال المصانع المنتجة بالمنطقة الشرقية زاد بنسبة 1.7 % على أساس ربعي، إذ سجل في الربع الأول من العام الحالي 520.922 مليار ريال، مقارنة بـ 512.212 مليار ريال في الربع الرابع من 2021، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 5.3 %، مقارنة بـ 494.531 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي، وبزيادة 26.391 مليار ريال.

وبحسب النشرة ارتفع عدد المصانع المنتجة بالشرقية بنحو 104 مصانع وبنسبة 5.5 %، مقارنة بـ 1891 مصنعا في الربع الرابع من العام الماضي، بينما زاد على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بنحو 9 %، وبزيادة 164 مصنعا.

ووفقا للنشرة بلغ عدد المصانع تحت الإنشاء في المنطقة الشرقية بالربع الأول من 2022 نحو 296 مصنعا بتراجع 17.1 %، مقارنة بـ 357 مصنعا في الربع الرابع من العام الماضي، بينما انخفضت على أساس ربعي مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بنسبة 10.6 %، إذ انخفضت بنحو 35 مصنعا.

وأظهرت النشرة انخفاض عدد العمالة المرخصة بالمصانع تحت الإنشاء على أساس ربعي بالمنطقة الشرقية في الربع الأول من 2022 بنحو 18 %، إذ تراجع 2838 عاملا، مسجلا 12.950 عاملا في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 15.788 عاملا في الربع الرابع من 2021، وانخفض على أساس سنوي بنسبة 17.2 %، مقارنة بـ 15.639 في الربع الأول من 2021، وبتراجع 2.689 عاملا.

وبحسب النشرة فإن رأس المال للمصانع تحت الإنشاء بالمنطقة الشرقية انخفض بنسبة 29.9 % على أساس سنوي، إذ سجل في الربع الأول 14.081 مليار ريال مقارنة بـ 20.082 في الربع الرابع من 2021، وعلى أساس سنوي بنسبة 27.5 %، مقارنة بـ 19.422 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن عدد العمالة المرخصة في المنطقة الشرقية بلغ في الربع الأول من العام الحالي نحو 255.238 عاملا، مستحوذة على نسبة 26.2 % من عدد العمالة المرخصة، فيما جاءت ثانية بعد منطقة الرياض التي استحوذت على 36.2 % من عدد العمالة المرخصة بإجمالي 353.690 عاملا.

ولفتت النشرة إلى أن عدد المصانع تحت الإنشاء بلغ حتى نهاية الربع الأول من 2022 نحو 1586 مصنعا، استحوذت المنطقة الشرقية منها على 296 مصنعا بنسبة 18.7 % من إجمالي المصانع إذ جاءت ثانية بعد الرياض التي استحوذت على 626 مصنعا بنسبة 38.5 %، فيما جاءت منطقة مكة المكرمة ثالثة بـ 195 مصنعا وبنسبة 12.3 %.

وأفادت بأن عدد العمالة المرخصة في المصانع تحت الإنشاء بالربع الأول من العام الحالي بلغ 65.971 عاملا منهم 12.950 عاملا بالمنطقة الشرقية بنسبة 19.6 %، فيما جاءت منطقة الرياض بالمرتبة الأولى بعدد عمالة يقدر بنحو 24.933 عاملا، وبنسبة 37.8 %، فيما جاءت منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الثالثة بنسبة 12.4 %، وبعدد عمالة يقدر بنحو 8.151 عاملا.

وأوضحت النشرة أن رأسمال المصانع تحت الإنشاء في الربع الأول من العام الحالي بلغ 60.978 مليار ريال، استحوذت المنطقة الشرقية منها على 23.1 %، برأسمال 14.081 مليار ريال، إذ جاءت ثالثة بين مناطق المملكة، فيما تصدرت الرياض برأسمال 14.254 مليار ريال، بنسبة 23.4 %، تلتها منطقة مكة المكرمة بمبلغ 14.937 مليار ريال، وبنسبة 24.5 %.

وأشارت النشرة إلى أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة في المنطقة الشرقية بلغ 61 ترخيصا جديدا من إجمالي 260 ترخيصا بالمناطق إذ جاءت ثانية بعد الرياض التي بلغ عدد التراخيص الجديدة بها 109 تراخيص، فيما جاءت منطقة مكة المكرمة ثالثة بـ 45 ترخيصا، بينما بلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في الشرقية 135 مصنعا، وفي الرياض 165 مصنعا، وفي مكة المكرمة 80 مصنعا وذلك من إجمالي 498 مصنعا بدأت الإنتاج في الربع الأول من العام الحالي.