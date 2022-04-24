شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالي للسيارات توقع عقدين مع شركتي قطان ميديا وكنترول سي الإعلاميتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرارا لنهج شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس - بنز في المملكة بالاعتماد على الشركات الوطنية فيما تحتاج إليه من خدمات ذات طبيعة تخصصية في مختلف أقسام الشركة؛ وقعت الشركة مؤخرا عقدين مع شركتي قطان ميديا وكنترول سي المتخصصتين في المجال الإعلامي وكتابة المحتوى، وذلك بهدف تطوير قنوات التواصل الاجتماعي والإعلامي، التي تربط الشركة بعملائها.

وأشار رئيس قسم التسويق والتطوير في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات باسم ولي إلى أن تجربة الشركة في التعامل مع الشركات الوطنية والاعتماد عليها كشركاء نجاح حققت نتائج مبهرة، مؤكدا أنها حريصة كل الحرص على الاستفادة بشكل كامل من المحتوى المحلي في كل المجالات لدعم أعمال الشركة وتطوير خدماتها، التي تقدمها لعملاء سيارات مرسيدس –- بنز.

وأضاف ولي قائلا: «توقيعنا مع شركة قطان ميديا وشركة كنترول سي جاء نظير السمعة الجيدة، التي تحظيان بها كشركات شابة استطاعت أن تنافس بقوة وتصنع لها اسما مميزا في المجال الإعلامي الحديث، الذي ظهرت في قنوات تواصل اجتماعية ووسائل إعلامية جديدة تحتاج إلى مهارات وقدرات خاصة في صياغة الرسالة، التي تريد الشركة إيصالها إلى العملاء بالشكل الصحيح لمواكبة التطور الهائل في منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، الذي أحدث نقلة نوعية في تلقي المستقبل لهذه الرسائل».

من جهته، أبدى الرئيس التنفيذي لشركة قطان ميديا مهند قطان اعتزازه بالتعاون مع شركة عملاقة ورائدة مثل شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، مؤكدا أن الشركات المحلية المتخصصة وتحديدا في المجال الإعلامي هي الأقدر والأنسب لقيادة الدفة الإعلامية في الشركات لامتلاكها عاملا مهما وهو فهم الثقافة المحلية، بالإضافة إلى التطور الكبير في كوادر وأدوات الشركات الوطنية.

فيما أكدت إيلاف طرابلسي رئيسة شركة كنترول سي المتخصصة في صناعة وكتابة المحتوى الإعلامي، أن اهتمام شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات بأدق التفاصيل فيما يخص رسائلها الإعلامية لعملائها يعكس العقلية الاحترافية، التي تدار بها الشركة والذي يأتي من الخبرة العريضة والتاريخ العريق، الذي تتمتع به كوكالة للعلامة التجارية رقم واحد عالميا في صناعة السيارات مرسيدس - بنز.