غرفة المدينة

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ويهدف المؤتمر الذي يقام ضمن فعاليات أسبوع الأوقاف في المدينة المنورة إلى نشر ثقافة الأوقاف وتعزيز دورها في المجتمع، بالإضافة إلى طرح رؤى وأفكار ومشاريع تسهم في دعم عجلة التنمية وتحقيق التكامل مع جميع القطاعات.
وسيناقش المؤتمر عددا من المحاور الرئيسة كالأوقاف والبيئة التنظيمية، والتنمية والاستدامة، والتمويل والاستثمار، والتحول الرقمي للقطاع الوقفي، بالإضافة إلى أربع أوراق عمل مستقلة وأربع ورش عمل ولقاءات متنوعة، بهدف قيادة الحراك العلمي والشراكات الفاعلة للإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية والتطور وفق أفضل الممارسات والدراسات التطبيقية.
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