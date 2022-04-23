المجلس الاقتصادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والاجتماعي العربي يعقد دورة غير عادية على المستوى الوزاري اليوم برئاسة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع ومشاركة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي ممثلا للأمين العام للجامعة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وأفادت الجامعة العربية في بيان لها، بأنه من المقرر أن ينظر المجلس خلال هذه الدورة إلى توصيات الاجتماع الاستثنائي للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عنه بتاريخ 21 مارس الماضي، والذي بحث بدوره نتائج أعمال اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية الموحدة بالمنظمات العربية المتخصصة يومي 19 و20 من الشهر نفسه، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة دولة قطر.



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