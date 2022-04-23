شكرا لقرائتكم خبر المركز الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للوثائق والمحفوظات حصل على جائزة الفئة الأولى من البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية الذي نفذته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. ويهدف البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية إلى تمكين الجهات الحكومية من رفع كفاءة منسوبي المشتريات الحكومية واللجان المرتبطة بها، حيث تم اختيار المركز بناء على عدة معايير أهمها تحقيق مستهدفات متوسط المدة الزمنية من الطرح إلى الترسية لجميع المنافسات العامة، واستهداف الجهة أن يتم اعتماد الكراسة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية من خلال مراجعة واحدة، واستخدام الجهة عدة أساليب جديدة من طرح المنافسات، بالإضافة إلى استخدام أسلوب الشراء المباشر في الحالات المحددة له نظاما وعدم المخالفة.



كانت هذه تفاصيل خبر المركز الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.