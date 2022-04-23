هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن مارس الماضي والربع الأول من عام 2022م، في موعد أقصاه 30 أبريل الحالي. وحثت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الالكتروني، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية، وذلك تجنبا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها. ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر، أو من خلال البريد الالكتروني، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.



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