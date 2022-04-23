شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الواردات المصرية من خامات الحديد لـ128 مليون دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الواردات المصرية من خامات الحديد بشكل ملحوظ في شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من واردات الحديد ومركزاتها نحو 128 مليونا و358 ألف دولار، بينما كانت نحو 60 مليون و986 ألف دولار في شهر يناير عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة بلغت 67 مليون و372 ألف دولار.

وتعتبر واردات خامات الحديد ضمن قائمة واردات مصر من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 796 مليون و404 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 997 مليون و985 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 201 مليون و581 ألف دولار، ومن بين المواد الخام التي تراجعت وارداتها في هذا الشهر كان القمح حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات الشهر نحو 171.3 مليون دولار، بينما كانت 298.6 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 42.6%.

وتراجعت الواردات المصرية من الذرة بشكل ملحوظ، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الذرة نحو 159 مليون دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت 252.7 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 37.1%.

وإجمالا بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية نحو 6.43 مليار دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت 6.57 مليار دولار في شهر يناير عام 2021، بنسبة انخفاض بلغت 2.2%.