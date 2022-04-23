شكرا لقرائتكم خبر عن 41.58 مليار جنيه لتطوير قطاع النقل بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ قطاع النقل على نصيب الأسد من الاستثمارات الحكومية بقيمة 41,58 مليار جنيه بنسبة 63%، لمحافظة الجيزة خلال خطة عام 2022/2023 .

وعن أهم مشروعات قطاع النقل بالمحافظة والتي يبلغ عددها 7 مشروعات في مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (حي الاشجار/الملك الصالح)، المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (عتبة/امبابة)، خط مونوريل مدينة 6 أكتوبر وفقا لما اعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها.

وأوضح التقرير أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 504 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 21/2022 تبلغ 66,05 مليار جنيه بنسبة زيادة 102% عن خطة عام 20/2021.

وبلغ حجم الاستثمارات لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 12,76مليار جنيه بنسبة 19%، وتبلغ استثمارات قطاع الآثار 4,17 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 2,12 مليار جنيه بنسبة 3%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 1,2 مليار جنيه بنسبة 2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 4,22 مليار جنيها.