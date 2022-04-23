شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق السيادي: الانتهاء من مخطط تطوير أرض الحزب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن مخطط تطوير أرض الحزب الوطني لاقى اهتماما كبيرا من المستثمرين المحليين والدوليين منذ الإعلان عن مخطط لإعادة الاستغلال.

وأكد الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي فى تصريحات خاصة ل" الخليج 365 " أن الانتهاء من دراسات مخطط التطوير ودراسات الكتلة الإنشائية والمعمارية يجعل من الأرض فرصة استثمارية شاملة ومتكاملة باعتبارها مكانا مميزا غير قابل للتكرار كثيرا في وسط القاهرة على ضفاف النيل.

أضاف سليمان أن المخطط هو إنشاء مبنى متعدد الاستخدامات في الجزء السفلي منه وبرجين عبارة عن فندق 5 نجوم والثاني عبارة عن شقق فندقية، وسيكون الفندق بفكرة جديدة غير منافسة للفنادق المحيطة بالمنطقة.

وذكر سليمان أن إدارة الصندوق نجحت في التوصل للشكل المناسب للشراكة المستهدفة بعد الانتهاء من الدراسات المالية التي ساهمت فيها شركات استشارية متخصصة.

واوضح الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي ان نموذج للشراكة يقوم على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في الأرض والدراسات الفنية والانشائية، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى