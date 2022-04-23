شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر الوطنية ترتفع إلى 3 مليارات و988 مليون دولار أوائل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صادرات مصر الوطنية ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3 مليارات و988 مليون دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت ملياري و965 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت مليارا و22 مليون دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن صادرات الوقود كانت على رأس القائمة خلال هذا الشهر، حيث بلغت نحو مليار و245 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 693 مليون و153 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 552 مليون و494 ألف دولار، يليها الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و582 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل مليار و343 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 238 مليون و703 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة بقيمة 807 مليون و975 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 597 مليون و634 ألف دولار في يناير 2021، إلى جانب صادرات المواد الخام وبلغت قيمتها نحو 316 مليون و395 ألف دولار يناير الماضي، مقابل 300 مليون و497 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 15 مليون و898 ألف دولار.