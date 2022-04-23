برنامج وزارة الاتصالات لتقديم خدمات "كول سنتر" لألمانيا وفرنسا

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026)، تتضمن إحدى محاورها إطلاق برامج ومبادرات نوعية لصقل المهارات الشباب والعاملين بصناعة التعهيد بما يضمن بناء قدرات وكفاءات على مستوى مهني يواكب متطلبات سوق العمل الدولي ووفقًا لمعايير الشركات متعددة الجنسيات، وبدأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات-إيتيدا أول برنامج " L2GO"؛ لتطوير المهارات الشخصية والمهارات اللغوية لدى الآلاف من الطلبة والخريجين والباحثين عن العمل، ويقدم الخليج 365 أسئلة وأجوبتها عن البرنامج الجديد.





س- بداية.. ما هو برنامج " L2GO"؟ج- يعد برنامج "Learn to Go Offshoring" أحد المبادرات التي أوصت بها استراتيجية هيئة ايتيدا في مجال التعهيد للخمس سنوات القادمة لجذب استثمارات أكثر إلى السوق المصري وتعزيز حقل المواهب والكفاءات في مصر من أجل تلبية احتياجات الشركات المتخصصة في التعهيد وإمدادها بالكوادر المؤهلة.

ويأتي برنامج "Learn to Go Offshoring" ضمن برامج تنمية القدرات البشرية التي أطلقتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في عام 2021.

س- وما هو الهدف من البرنامج؟ج- يُقدم البرنامج تدريبًا لغوياً لطلاب الجامعات في السنة الرابعة والشباب حديثي التخرج وذلك لرفع المهارات اللغوية لديهم وبهدف سد الفجوة بين العرض والطلب للكوادر المؤهلة للعمل في قطاع التعهيد في مصر.

س- وما هي الجهات التي تتولى تنفيذ البرنامج؟

ج- هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تتعاون مع مؤسسةAlmentor DFA وSpeak Up وKomet وأكاديمية Guide لتطوير المهارات الشخصية والمهارات اللغوية لدى الآلاف من الطلبة والخريجين والباحثين عن العمل.





س- وما هي مستهدفات البرنامج هذا العام؟ج- يهدف البرنامج إلى تدريب 10000 مُتدرب خلال عام واحد على اللغات المختلفة (الإنجليزية والفرنسية والألمانية) وكذلك المهارات الشخصية (Soft skills)، كما يسعى البرنامج إلى وصول المتدرب إلى مستوى (B2) طبقاً للإطار الأوروبي لمرجعي العام للغات (CEFR) حتى يكتسب المهارات والقدرات اللغوية التي تلبي مُتطلبات سوق العمل في مجال التعهيد.





س- وكيف يجذب هذا البرنامج الاستثمارات الأجنبية في مجال التعهيد؟ج- يسهم البرنامج في تلبية احتياجات ومتطلبات الشركات العاملة في مجال التعهيد في مصر من الكوادر المؤهلة لغويًا، من خلال بناء قدرات الطلاب اللغوية والشخصية.





س- وما هي معايير القبول للانضمام لبرنامج L2GO؟ج- حددت إيتيدا عددًا من المعايير للانضمام للبرنامج وهي الطلاب الذين أنهوا السنة الدراسية الثالثة، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة، حديثي التخرج / الباحثين عن العمل، ألا يقل المستوى اللغوي للمتقدم عن A2 في بداية التدريب، يقوم المتدرب بسداد مبلغ 500 جنيه مصري (كحد أدني) لمقدم خدمة التدريب، ويسترد كامل المبلغ بعد اجتياز التدريب بنجاح.

س- وما هي مزايا برنامج L2GO؟

ج- يوفر البرنامج مزايا متنوعة للطلاب والشركات أبرزها التدريب منحة مجانية مقدمة من هيئة تنميه صناعة تكنولوجيا المعلومات، المساهمة في توفير فرص عمل بعد الانتهاء من التدريب والانتقال إلى مستوىB2 في إحدى شركات التعهيد العاملة في مصر، الحصول على تدريب المهارات الشخصيةSoft skills بالإضافة إلى المكون اللغوي.