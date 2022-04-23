شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عملة بيتكوين 0.5% إلى 39 ألفا و809 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 5ر0% منذ الساعة الخامسة مساء أمس الجمعة ليصل إلى 39 ألفا و809 دولار عند الساعة 12 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 4ر1%، حيث يتم تداولها بين 39 ألفا و305 دولار و39 ألفا و868 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 42% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار .

وخسرت عملة بيتكوين 5ر1% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 14% حتى الآن هذا العام.