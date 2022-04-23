شكرا لقرائتكم خبر عن "مش ترفيه".. 5 استخدامات أخرى للإنترنت فى رمضان.. رسائل البريد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2022، عن 5 استخدامات للعمل خلال الشهر الكريم، خاصة في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول 11 مليون مستخدم، والإنترنت الثابت إلى 980 ألف مستخدم، وهي:

1- 15 مليون مستخدم لخدمة إرسال او استقبال الرسائل البريدية عبر الإنترنت (مثل جوجل ايميل، ياهو ايميل،..)، بإجمالي عدد رسائل بريدية مرسلة 11.6 مليون رسالة إلكترونية يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 132% مقارنًة برمضان 2021.

2- 41 مليون مستخدم لخدمة تصفح المواقع المختلفة مثل المواقع الإخبارية والتعليمية وغيرها، كما تشمل مشاهدة وتنزيل المحتوى والملفات المختلفة وتحديث البرامج من خلال تطبيقات التصفح (مثل انترنت اكسبلورير، جوجل كروم،..)، بإجمالي عدد زيارات 3.2 مليار زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 23% مقارنًة برمضان 2021.

3- 1.9 مليون مستخدم لخدمة إجراء الاجتماعات (الدراسية أو الرسمية أو اجتماعات العمل) عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة مثل (Zoom، Microsoft teams، Hangout)، بعدد ساعات 135.3 مليون ساعة اجتماعات يوميًا، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ 2% مقارنًة برمضان 2021.

4- 15 مليون مستخدم لخدمة البحث عن الأماكن وطرق الوصول إليها عبر تطبيقات الخرائط مثل Google Maps، Here we go، Waze)، بعدد عمليات البحث عن أماكن 131 مليون عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 111% مقارنًة برمضان 2021.

5- 35 مليون مستخدم لخدمة البحث على الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع البحث المختلفة مثل ( Ask, Bing Google)، بعدد عمليات البحث 2.3 مليار عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 19% مقارنًة برمضان 2021.