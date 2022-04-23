جامعة المنصورة تكرم فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي

القاهرة - سامية سيد - كرمت جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة؛ فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومى وذلك خلال فعاليات حفل إعلان نتائج جوائز التميز الداخلى للجامعة فى دورتها الأولى 2022 والذى تم تنظيمه فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لجامعة المنصورة.

شارك فى الحفل سهى سعيد، المدير التنفيذى لجائزة مصر للتميز الحكومى وفريق العمل وبحضور الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة العليا لإدارة الجوائز بالجامعة، والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى غلاب، رئيس فرق تقييم الجائزة، وعمداء كليات الجامعة ووكلائهم.

وفى هذا الإطار أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى إلى أهمية تعميق ثقافة التميز المؤسسى فى كل الجهات الحكومية وذلك من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية والتى تسهم فى تنمية القدرات البشرية، ومن أجل إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي، والعمل على تأهيل تلك الجهات للترشح للمنافسة فى الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي".

من جانبه قال الدكتور أشرف عبد الباسط أن الفوز والمكسب الحقيقى ليس فقط للمتأهلين للمراكز الأولى، وإنما لكل من ساهم فى تنفيذ تجربة منظومة الجوائز الداخلية بالجامعة لما حققته من أثر كبير ومردود إيجابى فى بناء القدرات ورفع كفاءة مستوى الأداء المؤسسي، فضلًا عن صقل المهارات واكتساب الخبرات سواء من خلال البرامج التدريبية المقدمة من إدارة الجائزة أو عن طريق التطبيق العملى والمشاركة الفعلية فى مراحل وعمليات الجائزة، مؤكدًا أهمية نشر وتعميق ثقافة التميز داخل مؤسسات الدولة.

كما أشاد الدكتور أشرف عبد الباسط بعلاقات التعاون المتميزة بين الجامعة وفريق عمل الجائزة، وكذا دعم المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن عملية التقييم تمت بكل شفافية ونزاهة وفقًا لمعايير التقييم المحددة من قبل إدارة الجائزة عن كل فئة.

شهد الحفل تكريم فريق مقيمى الجوائز وسفراء التميز بالجامعة والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن فئة الكليات، والإبداع والابتكار، وفرق العمل، حيث فازت كلية الحقوق بالمركز الأول فى فئة الكليات، وكلية طب الأسنان بالمركز الثانى، وكلية الصيدلة بالمركز الثالث، وحصل فريق محو الأمية بكلية التربية النوعية على المركز الأول فى فئة فرق العمل المميزة وفريق رفع تصنيف المجلة العربية لكلية التربية النوعية على المركز الثانى وفريق الخدمات التقنية والتحول الرقمى بمركز طب وجراحة العيون على المركز الثالث. وعن فئة الإبداع والابتكار حصل مشروع التحول الرقمى بكلية الحقوق على المركز الأول، ومشروع المعرض الافتراضى لمشروعات تخرج كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الثانى، ومشروع المحكمة الصورية بكلية الحقوق على المركز الثالث.