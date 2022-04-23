شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت.. الكيلو بـ 40 جنيها بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الدواجن اليوم السبت، وذلك وفق الأسعار المسجلة في المزارع، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء 40 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 45 جنيها للكيلو، وقد يختلف سعر المستهلك من منطقة إلى أخرى.

أسعار البيض في مصر، بالنسبة لكرتونة البيض الأبيض 48.5 جنيه والبيض الأحمر 54.5 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي 61 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن الجملة والمزارع ويصل السعر للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار.

أسعار أصناف الفراخ المختلفة

كتكوت 6.5 جنيه

كتكوت ساسو 4 جنيهات

كتكوت بلدى 4 جنيهات

كتكوت هجين 4 جنيهات

كتكوت فيومى 4 جنيهات

فيومى على وشه 4.5 جنيهات

بط مولر 11 جنيهات

بط مسكوفى 11 جنيهات

بط بيور 9 جنيهات