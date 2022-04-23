شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر ترتفع بختام تداولات الأسبوع رغم الهبوط العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب بختام تداولات هذا الأسبوع بحوالي 10 جنيهات، وذلك على الرغم من تراجع أسعار أونصة الذهب إلى مستويات 1931 دولارا مقابل 1954 دولارا، وجاء صعود الذهب في مصر على خلفية استمرار حركة الدولار، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في البلاد 1090 جنيها بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 934 جنيها.

عيار 21 سجل 1090 جنيها.

عيار 24 سجل 1246 جنيها.

الجنيه الذهب 8720 جنيها.

جين ساكي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض قالت هذا الأسبوع، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تركز على منع التضخم من أن يصبح مشكلة في المستقبل، وهذا يعني مزيد من الارتفاع في الفائدة وقد يضغط على الذهب بقوة.

وتسببت قفزة في الطلب مع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في زيادة حادة في التضخم، ومن المتوقع أن يبقي استمرار اختناقات الإمدادات زيادات الأسعار أعلى بكثير من المتوسط الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفدرالي للتضخم والبالغ 2% حتى نهاية العام وربما في العام القادم.