شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام تكشف استخدام المصريين للإنترنت في رمضان أبرزها 33 مليون مشاهدة مسلسلات والان مع تفاصيل الخبر
1- 33 مليون مشاهد لخدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بثّ الفيديوهات عبر الإنترنت (مثل نتفلكس وشاهد، واتش ات)، بعدد ساعات مشاهدة 12.9 مليون ساعة يوميًا.
2- 35 مليون مستخدم لتطبيقات ومواقع تمكن مستخدميها من نشر أي محتوى (نصى أو صوتى أو مرئى أو بيانات) ومشاركتها مع الآخرين (مثل الفيسبوك وتويتر،..)، بإجمالي عدد الزيارات 1.8 مليار زيارة يوميًا.
3- 17 مليون صانع فيدي قصير على تطبيقات (مثل تيك توك، لايكى..) بإجمالي عدد ساعات مقاطع الفيديو 3.5 مليون ساعة يوميًا.
4- 37 ألف صانع فيديو لخدمة البث المباشر (فيديو لايف) التى تتم مشاركتها مع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك، يوتيوب،..)، بإجمالي عدد ساعات الفيديو المباشر 1800 ساعة يوميًا.
5- 10 مليون متسوق لخدمة شراء السلع أو الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة (مثل امازون، جوميا،..)، بعدد زيارات التسوق 181 مليون زيارة يوميًا.
6- 19 مليون لاعب لألعاب الفيديو التى تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل بلاى ستيشن واكس بوكس،..)، بعدد ساعات اللعب 297 ألف ساعة يوميًا.
7- 25 مليون مستخدم لخدمة تبادل الرسائل (نصية، صوتية، فيديو) من خلال تطبيقات متخصصة عبر الإنترنت مثل (واتس اب، تليجرام، فيس بوك ماسنجر بعدد الرسائل الفورية 520.6 مليار رسالة يوميًا.