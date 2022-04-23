شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 69 مليون دولار واردات مصر من الأبقار الحية أوائل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الواردات المصرية من الأبقار الحية واللحوم في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات الأبقار والجواميس الحية نحو 69 مليون و482 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 935 ألف دولار فقط في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت 68 مليون و547 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن واردات مصر اللحوم أيضا ارتفعت لتصل إلى 151 مليون و842 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 101 مليون و90 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 50 مليون و752 ألف دولار.

وجاءت واردات الأبقار واللحوم ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و229 مليون دولار في شهر يناير الماضي، مقابل مليار و87 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 142 مليون و195 ألف دولار.

وتضمنت قائمة السلع التي تراجعت وارداتها في يناير الماضي، كلا من واردات البترول الخام بقيمة 254.6 مليون دولار في يناير الماضى، مقابل 256.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 0.6%، يليها الواردات المصرية من فول الصويا بقيمة بلغت 252.1 مليون دولار يناير الماضى، مقابل 301.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 16.4%.