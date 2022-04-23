شكرا لقرائتكم خبر عن 1.08 مليار ريال إنفاق المستهلكين في الدمام خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» في مدينة الدمام خلال أسبوعين، بلغت نحو 1.084 مليار ريال، لتأتي رابعا في ترتيب المدن الأكثر إنفاقا، فيما بلغ عدد العمليات عبر نقاط البيع نحو 10.9 مليون عملية خلال نفس الفترة.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، فإن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات خلال أسبوعين بلغت 5.948 مليار ريال، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 3.167 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن مدينة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت نحو 1.162 مليار ريال بينما جاءت في المرتبة الخامسة المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت نحو 760.476 مليون ريال.

وبحسب التقرير جاءت مدينة الخبر في المرتبة السادسة بقيمة عمليات 590.591 مليون ريال، فيما تلتها مدينة بريدة بقيمة عمليات بلغت 469.261 مليون ريال، فيما جاء ثامنا مدينة تبوك بقيمة عمليات بلغت 349.177 مليون ريال، فيما تلتها مدينة حائل بقيمة عمليات بلغت 307.097 مليون ريال، وفي المرتبة العاشرة جاءت مدينة أبها بقيمة عمليات بلغت 240.593 مليون ريال. وأفاد التقرير بأن قطاع الأطعمة والمشروبات في صدارة القطاعات بقيمة عمليات بلغت 2.949 مليار ريال، بينما في المرتبة الثانية جاء قطاع الملابس والأحذية في المرتبة الرابعة مسجلا 2.111 مليار ريال، وجاء قطاع السلع والخدمات المتنوعة في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 2.034 مليار ريال، بينما جاء قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت 1.924 مليار ريال.

ووفقا للتقرير جاء خامسا قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 1.389 مليار ريال، بينما جاء قطاع محطات الوقود في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت نحو 1.238 مليار ريال، بينما جاء في المرتبة السابعة قطاع النقل، بقيمة عمليات بلغت 1.147 مليار ريال، وتلاه قطاع الأثاث بقيمة عمليات بلغت 649.857 مليون ريال في أسبوعين.

وفي المرتبة التاسعة، جاء قطاع مواد التشييد والبناء بقيمة عمليات بلغت 636.681 مليون ريال، وفي المرتبة العاشرة جاء قطاع الترفيه والثقافة بقيمة عمليات بلغت 491.951 مليون ريال.

وأوضح التقرير إن إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال أسبوعين، بلغ نحو 19.630 مليار ريال، فيما بلغ عدد العمليات 224.831 مليون عملية.