شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض 15 قطاعا بسوق الأسهم في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض 15 قطاعا في سوق الأسهم الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع 6 قطاعات، وتصدر قطاع التأمين القطاعات المنخفضة بنسبة 3.7 %، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.6 %، وجاء قطاع تجزئة السلع الكمالية ثالثا بنسبة 2.5%، فيما جاء رابعا قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.4 %، بينما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.2 %، وسجل قطاع الطاقة انخفاضا طفيفا بنسبة 0.06 %.

وتصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات المرتفعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.5 %، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.8 %، وجاء ثالثا قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.6 %، فيما حل رابعا قطاع السلع طويلة الأجل بزيادة 0.9 %، وخامسا قطاع البنوك بنسبة 0.5 %، بينما جاء سادسا قطاع الاستثمار والتمويل بارتفاع طفيف قدره 0.07 %.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 0.6 %، بانخفاض 87 نقطة، مغلقا عند 13534 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع قبل الماضي عند 13621 نقطة. وسجل معدل التداول اليومي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 21 % ليصل إلى 8.33 مليار ريال، وبتداولات إجمالية بلغت 41.66 مليار ريال مقارنة بـ 10.60 مليار ريال وبقيمة إجمالية 52.98 مليار ريال، خلال الأسبوع قبل الماضي.

واستمرت الشركات المدرجة في الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2022، ليصل عدد الشركات المعلنة إلى 21 شركة، فيما سجلت 16 شركة منها ارتفاعا في أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بينما تراجعت أرباح 6 شركات.

وانخفضت أسعار أسهم 149 شركة، في حين ارتفعت أسعار أسهم 63 شركة، بينما شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 6 صفقات خاصة على عدد من الشركات.