شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع زيادة العائد على سندات الخزانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب أمس الجمعة، بفعل ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ويتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1950.01 دولار للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1952 دولارا للأوقية.

وتراجع الذهب بنحو 1.3 % خلال الأسبوع.

وواصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام الزيادة مع تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص سياسة رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعزز توقعات بأن المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة على نحو سريع وكبير في إطار التصدي لزيادة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 % إلى 24.56 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 % إلى 966.56 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 2423.81 دولار للأوقية.