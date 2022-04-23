شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإبداع التكنولوجي يقدم 483 مليون جنيه تمويلات للشركات الناشئة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال - تيك التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، في دعم الإبداع وتعزيز ريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يسهم في رفع مُعدلات نمو الاقتصاد الوطني.

ونجح المركز منذ تأسيسه في سبتمبر 2010 في تدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج لرعاية الابداع التكنولوجي، ونرصد أبرز 10 أرقام تكشف نجاح المركز في دعم الإبداع وتعزيز ريادة الأعمال وهي..

1- 169.5 ألف عدد الأفراد الذين تلقوا تدريب في مجال الإبداع أو ريادة الأعمال من خلال برامج أو أنشطة تدار/ تنظم من قبل المركز سواء كانوا طلاب، خريجين رواد أعمال أو موظفين.

2- 3704 فكرة إجمالي عدد الأفكار التي تولدت من الأفراد/الفرق كنتيجة للأنشطة/البرامج التي ينظمها/ يديرها المركز.

3- 7321 إجمالي عدد رواد الأعمال الذين لديهم أفكار فعليه وتم دعمهم من خلال إحدى أنشطة وبرامج المركز.

4- 1551 عدد الشركات الناشئة التي تم دعمها من خلال إحدى برامج المركز.

5- 31.1 ألف عدد فرص العمل المتولدة من خلال برامج المركز المختلفة.

6- 254 عدد الشركات التي تم إنشائها من خلال المشاركة في إحدى برامج المركز.

7- 247 عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم دعمها من خلال إحدى برامج المركز.

8- 483 مليون جنيه إجمالي حجم التمويل (منح /جوائز مالية/ استثمار....) الذي تم الحصول عليه عن طريق المركز.

9- 1022 عدد الكيانات المتعاونة مع المركز في تنفيذ برامج/أنشطة متعلقة بالإبداع وريادة الأعمال.

10- تم تأسيس مجمعين إبداع.

واتخذت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في الشركات الناشئة انطلاقًا من حرصها على تعزيز نمو هذا القطاع الواعد، منها تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها، وخلق بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال، بما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لعقد الشراكات وتمويل نمو الشركات الناشئة في مصر.