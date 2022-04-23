شكرا لقرائتكم خبر عن 20 فائدة لمنظومة الإيصال الإلكتروني أبرزها القضاء على التقدير الجزافي والان مع تفاصيل الخبر
1- زيادة الحصيلة الضريبية والتفوق التشغيلي.
2- تحقيق العدالة الضريبية وحوكمة الالتزام والامتثال الضريبي.
3- الرؤية الشاملة الاقتصادية والتجارية.
4- تحسين الخدمات والإجراءات الضريبية وسهولة تنفيذ الأعمال.
5- المعالجة الرقمية المؤمنة الكاملة لملفات البيع.
6- إجراءات مميكنة استباقية للوصول إلى إقرارات ضريبية تلقائية.
7- القضاء على التقدير الجزافي.
8- تقليل حجم المخاطر وسهولة الالتزام.
9- تحسين التجربة الرقمية والتواصل مع مصلحة الضرائب.
10- حماية حقوق المستهلك.
11- المشاركة المجتمعية والالتزام التشاركي.
12- توافر إيصالات رقمية معتمدة لضمان الحقوق في أي نزاع.
13- حماية نصيب المواطن من إيرادات الدولة.
14- تعزيز المركزي الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.
15- تحديث وتطوير أسلوب إصدار الإيصالات لديها.
16- التحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها.
17- تسهيل إجراءات المراجعة بالشركات سواء لأغراض المراجعة الداخلية للشركة أو المراجعة الخارجية.
18- المشاركة في ورش عمل مع مصلحة الضرائب والشركات المنفذة لتقديم الدعم والتوعية.
19- مساعدة الشركة في عمل تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار.
20- تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات، وإمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات.