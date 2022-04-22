شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق على انخفاض حاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت وول ستريت تعاملات اليوم الجمعة على انخفاض حاد ، منهية أسبوعًا متقلّبًا شهد نتائج مفاجئة لشركات وتزايد اليقين حول زيادات حادة في أسعار الفائدة في المدى القريب ، والتي دفعتها أيضًا إلى التراجع هذا الأسبوع.

كان هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي من الخسائر لكل من ستاندرد آن بورز 500 وناسداك، بينما سجل داو جونز انخفاضه الأسبوعي الرابع على التوالي.

وتم تداول المؤشرات الثلاثة بانخفاض أكثر من اثنين بالمئة معظم فترة بعد ظهر اليوم الجمعة.

ووفقا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 121.68 نقطة أو 2.77 بالمئة إلى 4271.84 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 335.09 نقطة أو 2.54 بالمئة إلى 12839.56 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 973.22 نقطة بما يعادل 2.80 بالمئة إلى 33819.54 نقطة.