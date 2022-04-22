شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع محققاً أعلى مستوى له منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الدولار ارتفاعا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين اليوم الجمعة، مواصلا الحصول على دعم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يوم الخميس، والتي دعمت تقريبا رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية خلال اجتماع السياسة الشهر المقبل.

ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية، أمام ست عملات رئيسية لأعلى مستوى له منذ مارس آذار 2020 عندما سجل 101.6.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.4 في المئة إلى 100.99، وزاد الدولار حتى الآن هذا العام 5.7 في المئة.

وقال باول إن زيادة سعر الفائدة نصف نقطة "ستكون مطروحة" عندما يجتمع البنك المركزي الأمريكي في الثالث والرابع من مايو أيار.

وفي أوروبا، انخفض اليورو 0.4 في المئة إلى 1.0793 دولار بعد أن أرسل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إشارات متضاربة بشأن السياسة.

من جانبها قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إنه قد يتعين على البنك خفض توقعاته للنمو وذلك بعد يوم واحد من انضمام نائب رئيس المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، إلى عدد متزايد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي في الدعوة إلى إنهاء مبكر لبرنامج شراء الأصول إلى جانب رفع سعر الفائدة في يوليو تموز.