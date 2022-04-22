شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضار: زيادة فى حجم المعروض من الطماطم بالأسواق.. واستقرار الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكة، زيادة في حجم المعروض من الطماطم بالأسواق مما ساهم في تهدئة وتيرة صعود أسعار الطماطم وتوافرها بشكل أكبر في الأسواق.

وواصلت بعض أصناف الخضروات تراجعها في سوق الجملة وبلغ سعر الطماطم بين 5 إلى 8 جنيهات مقابل 10 جنيهات في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات، والبصل 1 إلى 2 جنيه بتراجع ملحوظ والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 الى 4 جنيهات.

وسجل سعر الفاصوليا الخضراء 3 إلى 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 7 إلى 10 جنيهات والرومى الصوب 7 الى 8 جنيهات والفلفل الحامي 8 إلى 12 جنيها. وسجل سعر الملوخية 5 إلى 7 جنيهات والخيار الصوب 7 إلى 10 جنيهات والخيار البلدي 8 إلى 12 جنيها والبسلة 4 الى 5 جنيهات والسبانخ 2.5 إلى 4.5 جنيه والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات.

البطاطا سجلت 1.5 إلى 3.5 جنيه والثوم 3.5 إلى 5.5 جنيه والفول الأخضر 3 إلى 6 جنيهات والبنجر 2 إلى 4 جنيهات، ورق العنب 18 إلى 22 جنيها.