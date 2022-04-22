شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تهبط 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 1080 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 22 أبريل 2022، تراجعًا بقيمة 10 جنيهات بالتعاملات المسائية، وسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1080 جنيهًا للجرام، ويعود السبب الرئيسي في تراجع أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري إلى استمرار الهبوط في سعر اونصة الذهب عالمياً لتسجل 1930 دولار مقابل 1990 دولار الأيام الماضية.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 926 جنيها.

عيار 21 سجل 1080 جنيها.

عيار 24 سجل 1234 جنيها.

الجنيه الذهب 8640 جنيها.





أسباب صعود الذهب هذا الأسبوع قال هاني جيد رئيس شعبة الذهب، إن أسعار الذهب في مصر تحركت عكس اتجاه مؤشر البورصة العالمية، وذلك بسبب ارتباط أسعار الذهب هنا بسعر الدولار، مشيراً إلى أن عوامل ارتفاع الذهب في مصر الآن ترتبط بالدولار وطالما نشهد ارتفاع في الدولار بمصر فإن الذهب سيواصل الصعود حتى وإن شهد السعر العالمي للذهب استقرار

وأضاف في تصريحات خاصة، أن أسعار الذهب في السوق المصري سجلت ارتفاعات بحوالي 65 جنيها للجرام خلال 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء، ويؤكد أن السعر العالمي للذهب تضرر من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية الأمر الذي دفع أسعار أونصة الذهب إلى التراجع