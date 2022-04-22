شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الطاقة" بنسبة 4.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 12 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4.3%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.2%، يليه قطاعي العقارات والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.6%، وصعد قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.8%، 2.2%، على التوالي، وقفزت قطاعات مواد البناء، والرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.8%، 1.5%، 1.3%، على التوالي.

كما ارتفعت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والتجارة والموزعون، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، 0.5%، 0.3%، على التوالي، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها البنوك بنسبة 3.5%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.7%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.4%، وأخيرًا قطاعي خدمات النقل والشحن والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، 0.4%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 10548.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثالث أسبوع خلال رمضان، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 1831.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.39% ليغلق عند مستوى 2767.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.34% ليغلق عند مستوى 12992.61 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 3851.85 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 1.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 688.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 403.3 مليار جنيه إلى 399.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116.2 مليار جنيه إلى 118.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 519.5 مليار جنيه إلى 518.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.