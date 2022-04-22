شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات الأسبوع.. و"دبي" ترتفع بنسبة 0.54% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، حيث صعد المؤشر العام لسوق دبي المالى بنسبة 0.54% رابحًا 20 نقطة ليغلق عند مستوى 3682.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 114.6 مليون سهم محققة ما قيمته 305.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 4127 صفقة لـ29 سهمًا.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الصناعة بنسبة 14.94%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.13%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.27%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.2%، 0.04%، على التوالي.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 14.94%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.44%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.08%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 1.77%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.2 مليون ورقة بقيمة 77.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.47%.

كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.243% رابحًا 24.49 نقطة ليغلق عند مستوى 10112.51 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.873 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 271.1 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 9193 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 2.99%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 2.06%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 2.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.22%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 14.91%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 14.75%، ثم سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 13.77%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "الشركة الظفرة للتأمين" بنسبة 9.23%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 8.29%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 6.82%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 334.2 مليون درهم.