شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خط مياه بالجيزة بعد كسره خلال أعمال المونوريل.. وعودة المياه تدريجيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر 800 مم بمحيط الأمن المركزي، والقادم من محطة مياه الشيخ زايد.

وأعلن رئيس مياه الجيزة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من إصلاح الكسر، وعودة المياه تدريجياً للمواطنين، مشيراً إلى أنه فور حدوث الكسر، توجهت فرق الصيانة والمتابعة إلى موقع الكسر، وتم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر، كما تم الدفع بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه إلي أن تم الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

وأوضحت الشركة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حدوث كسر مفاجئ بخط المياه المغذي لمناطق: (طريق مصر اسكندريه الصحراوي- العمليات الخاصة- الأمن المركزي - مديرية الأمن الجديدة- وادي دجلة- أبو رواش- كرداسة - المجادلة ) نتيجة أعمال تنفيذ قطار المونوريل.