شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع بعد تصريحات من المركزي الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض اليورو اليوم الجمعة بعد أن أدلى مسؤولون من البنك المركزي الأوروبي بتصريحات متباينة، في حين تدعم الدولار بتوقعات رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أعطت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بعض الإشارات على الميل للتيسير بالقول إن البنك قد يحتاج إلى خفض توقعاته للنمو.

جاء ذلك بعد انضمام نائب رئيس المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس المعروف بميله للتيسير إلى عدد متزايد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي في الدعوة إلى إنهاء مبكر لبرنامج شراء الأصول إلى جانب رفع سعر الفائدة في يوليو تموز.