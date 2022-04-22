شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب 440 ألف جنيه مخبأة بسيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع، من ضبط كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وقالت المصلحة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردنى تم الاشتباه فى السائق ا . ا . ا مصرى الجنسية محملة برسالة برتقال صادر، وخلال التفتيش، تبين وجود 440 ألف جنيه مصرى مخبأة بالسيارة ولم يفصح عنها السائق أثناء التفتيش.

قرر حمدى الشعراوى مدير عام جمارك نويبع إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2022، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .