شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها حتى نهاية أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصلحة الجمارك، تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى نهاية شهر أبريل الجاري، وحددت المصلحة، وفقًا لمنشور الأسعار رقم 56 لسنة 2022، أسعار صرف العملات الأجنبية من يوم 22 إبريل 2022 حتى 30 أبريل 2022 وهي



أسعار صرف العملات الأجنبية بالجمارك

يذكر أن الدولار الجمركي هو نفس الدولار الموجود في البنوك الأخري، ولكن يتم تثبيت سعر واحد للدولار الجمركي على عكس الدولار في البنك المركزي والبنوك الاخرى فيكون سعر الصرف متغير بشكل يومي.

ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الأشياء التي يتم استيرادها من الخارج الموجودة في الموانئ الجمركية للدولة ، أما عن الدولار في البنك المركزي يتم التعامل به في كل التعاملات اليومية ويتغير سعره يومياً حسب.

تحديد سعر الدولار الجمركي يؤثر بشكل كبير على معظم السلع التي يتم استيرادها من الخارج فكلما زاد سعر الدولار الجمركي زاد سعر السلع المستوردة ، ولكن السلع المحلية المصنوعة بداخل الدولة لا تتأثر بتغير سعر الدولار الجمركي المحدد من قبل وزارة المالية.