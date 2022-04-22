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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها حتى نهاية أبريل والان مع تفاصيل الخبر
أسعار صرف العملات الأجنبية بالجمارك
يذكر أن الدولار الجمركي هو نفس الدولار الموجود في البنوك الأخري، ولكن يتم تثبيت سعر واحد للدولار الجمركي على عكس الدولار في البنك المركزي والبنوك الاخرى فيكون سعر الصرف متغير بشكل يومي.
ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الأشياء التي يتم استيرادها من الخارج الموجودة في الموانئ الجمركية للدولة ، أما عن الدولار في البنك المركزي يتم التعامل به في كل التعاملات اليومية ويتغير سعره يومياً حسب.
تحديد سعر الدولار الجمركي يؤثر بشكل كبير على معظم السلع التي يتم استيرادها من الخارج فكلما زاد سعر الدولار الجمركي زاد سعر السلع المستوردة ، ولكن السلع المحلية المصنوعة بداخل الدولة لا تتأثر بتغير سعر الدولار الجمركي المحدد من قبل وزارة المالية.