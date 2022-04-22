شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الدولة فى الاستثمار فى رأس مال البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الاستثمار فى البشر، أعظم استثمار فى العصر فالفرد المؤهل تعليميا ومهاريا وثقافيا، إضافة كبيرة لأى مجتمع، ومرتكز قوى لبناء اقتصاد سليم.

والاهتمام بالعنصر البشرى والاستثمار فيه هو الطريق الأوحد لبناء دولة قوية تستند على أساس متين وسليم، لأن البشر هم اللبنة الأولى لأى حضارة أو تقدم أو نمو.

وهذا ما أكده تقرير التنمية البشرية 2021 ، ويرصد التقرير استثمار مصر فى تنمية رأس مالها البشرى فى مجالات التعليم والصحة والسكن اللائق. ويشير التقرير إلى تحسن مؤشرات اتاحة التعليم ما قبل الجامعى بين العامين 2010 و2020، إذ ارتفعت معدلات قيد الطلاب فى كافة مراحل التعليم وتلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى كما توضح البيانات المفصلة لمعدلات القيد للبنين والبنات بين العامين 2010/2011 و2019/2020.

اطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في عام 2021 مبادرة سفراء التنمية المستدامة "كن سفيرًا" لنشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب ، وهي نموذج يراعي الفوارق بين الجنسين وتهدف إلى بناء القدرات الوطنية من خلال التعلم التجريبي في مجال التنمية المستدامة، بحيث تتضمن المبادرة سلسلة من الدورات الأساسية والتقنية يقدمها مجموعة متخصصة من الخبراء عبر الانترنت، بالإضافة إلى مرحلة تدريب المدربين .(TOT)

وتقدم لمبادرة " كن سفيرا" في الدفعة الأولى نحو 7000 شاب وشابة، حيث تم تخرج منها نحو 1000 متدرب تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا يمثلون الجامعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في كل المحافظات.

كما تم إطلاق دفعة متخصصة للصحفيين والإعلاميين بمشاركة 50 إعلامي، حيث أن الدفعة الثانية التي ستبدأ في يونيو القادم تهدف إلى تدريب 1000 شاب آخرين، وتقدم لها حتى الآن حوالي 3000 شاب وشابة.

وتهدف مبادرة " كن سفيرا" إلى خلق الوعي ونشر المعرفة لأهداف التنمية المستدامة، وتمكين الشباب وإبداء الرأي، ونشر فكر الاستدامة، وتشجيع الشركات الناشئة الخضراء، مشيرة إلى أنه سيتم إلحاق خريجي المبادرة ببرنامج متقدم يركز على تغير المناخ، وذلك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP 27، حيث سيقدم البرنامج معلومات وموضوعات متقدمة في تغير المناخ بالتعاون مع خبراء من اليونيدو، واليونيسيف، وستراثكلايد، وجامعة دندي وجامعة آل مكتوم.

مبادرة "العقول الخضراء"، حيث سينقل خريجي مبادرة "كن سفيرا" معارفهم وخبراتهم إلى طلاب المدارس (من المستويات الابتدائية إلى الثانوية) من خلال مرحلة تجريبية من 5 مدارس، وتهدف مبادرة العقول الخضراء إلى تطوير المعرفة لدى المراهقين المصريين حول أساسيات وأهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ وكيفية إنقاذ الكوكب.

وعن البرامج لتمكين المرأة، مبادرة "هي لمستقبل رقمي" بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية و UNDP والتي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، بالإضافة إلى برامج القيادات النسائية على المستوى الوطنى بالمحافظات، وعلى مستوى القارة الأفريقية، حيث تزود تلك البرامج السيدات بالمعرفة حول عدد من الموضوعات منها تغير المناخ، ورؤية مصر 2030، وأجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى تدريب نحو 4000 سيدة في 12 محافظة من القيادات النسائية، ومن المستهدف تغطية كل المحافظات خلال 2022، وعلى مستوى أفريقيا تم تدريب نحو 450 سيدة من 45 دولة.