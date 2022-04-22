شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض مع زيادة العائد على سندات الخزانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة بفعل ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية ويتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وبحلول الساعة 0049 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1950.01 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1952 دولارا للأوقية.

وتراجع الذهب بنحو 1.3 بالمئة خلال الأسبوع.

وواصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام الزيادة مع تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص سياسة رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعزز توقعات بأن المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة على نحو سريع وكبير في إطار التصدي لزيادة التضخم.

والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة لأن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.56 دولار للاوقية. وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 966.56 دولار للاوقية. وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2423.81 دولار للأوقية.