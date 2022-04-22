شكرا لقرائتكم خبر عن فى 6 نقاط.. كيف تطور التبادل التجارى بين مصر وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا ارتفاعا كبيرا في نهاية عام 2021، وفقا لما رصدته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث جاء تطور العلاقات التجارية بين مصر وجنوب إفريقيا وفقا للنقاط التالية:

- ارتفعت قيمة التبادل التجاري إلى 217.1 مليون دولار عام 2021، مقابل 158.5 مليون دولار عام 2020 بزيادة بلغت 58.6 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع 37%.

- سجلت قيمة الصادرات المصرية لجنوب إفريقيا 128.9 مليون دولار عام 2021، مقابل 75.2 مليون دولار عام 2020 بزيادة 53.7 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع 71.5%.

- بلغت قيمة الواردات المصرية من جنوب إفريقيا 88.2 مليون دولار عام 2021، مقابل 83.3 مليون دولار عام 2020 بزيادة 4.9 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع 5.8%.

- بلغت قيمة الاستثمارات الجنوب إفريقية في مصر 74.6 مليون دولار العام المالي 2019/2020، مقابل 10.6 مليون دولار العام المالي 2018/2019 بزيادة 64 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 600.5%.

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بجنوب أفريقيا 5.5 مليون دولار العام المالي 2019/2020 مقابل 6 مليون دولار العام المالي 2018/2019 بنسبة انخفاض 8.6%.

- بلغت قيمة تحويلات العاملين من جنوب أفريقيا في مصر 4.3 مليون دولار العام المالي 2019/2020 مقابل 4.1 مليون دولار العام المالي 2018/2019 بنسبة ارتفاع 4.5%.