شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وإندونيسيا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، الخميس 20 رمضان 1443هـ الموافق 21 أبريل 2022م افتراضيًا مع وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني وذلك هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير المزيد من الشراكات الفاعلة بين البلدين.

كما ثمن جهود جمهورية إندونيسيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين لهذا العام، بما في ذلك جهودها حيال أبرز الجوانب الاقتصادية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية وجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأشار إلى أن المملكة تدعم الرئاسة والعمل الدولي المشترك للحفاظ على التعافي الاقتصادي العالمي.

حضر اللقاء افتراضيًا عدد من المسؤولين من وزارة المالية السعودية والجانب الإندونيسي.