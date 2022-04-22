شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية للتمويل»: 7 مليارات دولار لتيسير تجارة الأعضاء سنويا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة م. هاني سنبل خلال حديثه لـ ”الخليج 365” أن المؤسسة تعتمد ميزانية سنوية تصل إلى 7 مليارات دولار تنفذ من خلالها تمويل العمليات التجارية وزيادة الحوكمة وإمكانية الولوج للأسواق العالمية بشكل سلس للدول الأعضاء وتستفيد من خلالها الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطوط التمويل مستقبليا.

جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف لإطلاق برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وبيّن سنبل أهمية هذه الاتفاقية في إطار علاقة التعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وفتح آفاق جديدة مع هيئة منشآت لدعم هذا القطاع الهام، وذلك عن طريق تقديم برامج تنمية القدرات وتمكين الشركات في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة في مجالات متعددة كمجال التحول الرقمي والتكنولوجي والتأثيرات البيئية والاجتماعية، وذلك بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، م. سعد الخلب: إن مذكرة التفاهم الموقعة أتت ضمن توجّه البنك لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في المملكة، وتبادل الخبرات من المؤسسات التمويلية والائتمانية المحلية والدولية، لدعم وتنويع المنتجات التمويلية وابتكار حلول تمويلية وائتمانية جاذبة للعملاء بما فيهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 42 % ضمن قائمة عملاء البنك، وتمكّن البنوك السعودية من دعم تصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها، وزيادة الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع الاقتصاد البديل كهدف إستراتيجي لدى الدولة يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية لدعم الاقتصاد السعودي.

وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» م. صالح الرشيد أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز بناء قدرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج التطوير والخدمات الاستشارية لتحسين كفاءاتها، وأيضًا العمل على تصميم برامج متخصصة لبناء القدرات في تنمية أنشطة التصدير.

وأضاف: «نركز في «منشآت» على بناء بيئة محفزة لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الخدمات والبرامج والمبادرات الداعمة، بهدف دعم الأعمال وتسهيل ممارستها، وتبني التقنية والابتكار، وتحسين الوصول للتمويل، مما يساهم في تعزيز نموها وقدرتها التنافسية، وصولًا إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 %».

الجدير بالذكر أن الهدف من المذكرة هو وضع إطار عام لتنسيق التعاون بشأن وضع وتنفيذ برامج لتنمية المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة لزيادة صادراتها غير النفطية من خلال تسهيلات تمويل التجارة وبرامج تعزيز القدرات الخاصة بالمنشآت المشاركة في البرنامج الذي يشمل التدريب وبناء القدرات والاستشارات، وكذلك رفع جاهزية الحصول على تمويل من المؤسسات المالية، مع إمكانية انضمام بنوك محلية للبرنامج خاصة في الجانب التمويلي.