صندوق الاستثمارات يدرس شراء حصة في شركة ألمانية تنتج الهيدروجين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدرس صندوق الاستثمارات العامة شراء حصة في وحدة الهيدروجين التابعة لشركة تيسين كروب Tyssenkrupp AG، مع تركيز السعودية على اقتناص حصة مؤثرة عالميا من الطاقة الخضراء، بحسب وكالة بلومبيرج.

وأفادت مصادر للوكالة بأن صندوق الثروة السيادي في المراحل الأولى من دراسة استثمار محتمل في أعمال شركة نوكيرا الهندسية التابعة للتكتل الألماني.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن صندوق الثروة في المراحل الأولى من دراسة استثمار محتمل في أعمال التكتل الهندسية نوكيرا (Nucera).

وكانت مجموعة تيسينكروب تخطط لإدراج شركة نوكيرا بتقييم قد يصل إلى 5 مليارات يورو (5.4 مليارات دولار). وذكرت بلومبيرج في يناير أن المجموعة تخطط للاحتفاظ بحصة أغلبية في الشركة بعد أي طرح عام أولي.

وأضافت المصادر أن المداولات ما زالت جارية، وليس هناك ما يضمن أن صندوق الاستثمارات العامة سيباشر الاستثمار.

من جهته، كرر متحدث باسم تيسينكروب التأكيد على خطط الشركة لمباشرة الاكتتاب العام لـ”نوكيرا”، بينما رفض التعليق على الاهتمام السعودي المحتمل بالشركة. ولم يرد ممثل صندوق الاستثمارات العامة على طلب التعليق من بلومبيرج.

وتبني Nucera محطات توليد غاز الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويتحول الهيدروجين إلى كهرباء بدون انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عند تغذيته من خلال خلية وقود أو حرقه في التوربينات، كما يمكن استخدامه أيضا لتخزين الطاقة.

وتعمل تيسين جروب بالفعل مع السعودية لبناء مصنع هيدروجين أخضر من شأنه أن يوفر الطاقة لمشروع نيوم العملاق الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار.

Tyssenkrupp







تعمل بالفعل مع السعودية لبناء مصنع هيدروجين أخضر من شأنه أن يوفر الطاقة لمشروع نيوم العملاق الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار.



يتحول الهيدروجين إلى كهرباء بدون انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عند تغذيته من خلال خلية وقود أو حرقه في التوربينات ويمكن استخدامه أيضا لتخزين الطاقة.



الصفقة تغذي طموح السعودية بأن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم، كما أنها مفتاح لخفض الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية.



Nucera