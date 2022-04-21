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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران نفذت عددا من الجولات التفتيشية على نشاط بيع المستلزمات الرجالية، شملت مدينة نجران ومحافظة حبونا، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في المنطقة. وأوضح أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله الدوسري أن اللجان الميدانية للتوطين قامت بزيارة 69 منشأة تجارية تعمل في النشاط، بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 106 موظفين، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 45 وافدا من مختلف الجنسيات، وتم إنذار 4 منشآت تعمل في النشاط، كما حصرت فرصتين وظيفيتين جهزت لشغلها بالموظفين السعوديين، فيما بلغت نسبة التوطين في المنشآت التي جرى زيارتها أكثر من 70%، داعيا أصحاب الأعمال إلى المسارعة في توطين الوظائف، تجنبا لفرض المخالفات بحق المتجاوزين.

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