11 ألف جولة لمتابعة منافذ البيع في مكة والمدينة

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وجرى خلال هذه الزيارات تحرير أكثر من 770 مخالفة تجارية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
وأظهرت الجولات التفقدية جودة ووفرة الكميات المعروضة من السلع والمواد الغذائية والتموينية في الأسواق والمحال الواقعة في المنطقتين المركزيتين للحرمين والمحال الواقعة على الطرق المؤدية للحرمين الشريفين وفي مواقيت الإحرام.
وتكثف الوزارة جولاتها الرقابية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والطرقات المؤدية للمشاعر المقدسة والمنطقتين المركزيتين في المدينة المنورة ومكة المكرمة، والتي تستهدف متابعة توافر السلع والمواد الغذائية والتموينية والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة.
وتستهدف هذه الجولات التحقق من صحة العروض الترويجية التي عادة ما تزداد تزامنا مع زيادة أعداد المعتمرين والزوار خلال الشهر الكريم، واتخاذ الإجراءات النظامية اتجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب، بالإضافة إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.
جولات رقابية على منطقتي مكة والمدينة:
العدد + 11,000 زيارة
الفترة 1 ـ 15 رمضان
ضبط 770 مخالفة
أماكن الجولات:
- المنطقتان المركزيتان للحرمين
- المحال التجارية بمكة والمدينة
- مواقيت الإحرام والطرق المؤدية لها
- المحال على الطرق المؤدية للحرمين الشريفين
الأهداف:
- متابعة توافر السلع والمواد الغذائية والتحقق من صلاحيتها
- رصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب
- رصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار
- متابعة وضع المحال بطاقات الأسعار على المعروضات
- التأكد من مطابقة السعر على السلعة مع صناديق المحاسبة
- التحقق من صحة العروض الترويجية
- اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة
- التأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة
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