شكرا لقرائتكم خبر 11 ألف جولة لمتابعة منافذ البيع في مكة والمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية على المحال التجارية، ومحطات الوقود، ومتاجر الذهب والمجوهرات، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومواقيت الإحرام والطرق المؤدية لها، وذلك خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

وجرى خلال هذه الزيارات تحرير أكثر من 770 مخالفة تجارية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

وأظهرت الجولات التفقدية جودة ووفرة الكميات المعروضة من السلع والمواد الغذائية والتموينية في الأسواق والمحال الواقعة في المنطقتين المركزيتين للحرمين والمحال الواقعة على الطرق المؤدية للحرمين الشريفين وفي مواقيت الإحرام.

وتكثف الوزارة جولاتها الرقابية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والطرقات المؤدية للمشاعر المقدسة والمنطقتين المركزيتين في المدينة المنورة ومكة المكرمة، والتي تستهدف متابعة توافر السلع والمواد الغذائية والتموينية والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة.

وتستهدف هذه الجولات التحقق من صحة العروض الترويجية التي عادة ما تزداد تزامنا مع زيادة أعداد المعتمرين والزوار خلال الشهر الكريم، واتخاذ الإجراءات النظامية اتجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب، بالإضافة إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.

جولات رقابية على منطقتي مكة والمدينة:

العدد + 11,000 زيارة

الفترة 1 ـ 15 رمضان

ضبط 770 مخالفة

أماكن الجولات:







المنطقتان المركزيتان للحرمين



المحال التجارية بمكة والمدينة



مواقيت الإحرام والطرق المؤدية لها



المحال على الطرق المؤدية للحرمين الشريفين



الأهداف: