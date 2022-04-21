هيئة المراجعين والمحاسبين تترجم كتاب المحاسبة القضائية

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ويعد هذا الكتاب الأول من نوعه، إذ إنه يقدم نظرة شاملة لجوانب متعددة لهذا النوع من المحاسبة، وتسعى الهيئة من هذا الكتاب لتعريف الطلاب والمتخصصين بالمهارات المطلوبة والأدوار الأساسية بالمحاسبة القضائية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المهني ويزيد من الثقة والشفافية بالمخرجات المهنية، وكذلك في إطار الجهود التي تقوم بها لنقل أفضل المقررات التعليمية على المستوى الدولي لتطوير المناهج العلمية ومخرجات التعليم لتخصص المحاسبة في السعودية بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عام.
وتأمل الهيئة أن يمثل هذا الكتاب مرجعا مفيدا لطلاب قسم المحاسبة والمراجعة في الجامعات بما يحقق مزيدا من الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم وخروجها بأفضل محتوى، ليخدم الواقع العملي وسوق العمل.
يذكر أن الهيئة ترجمت 8 مراجع علمية في مجال المحاسبة والمراجعة، وزودت بها أقسام المحاسبة في الجامعات التي ساعدت على إثراء الفكر المحاسبي لطلاب وطالبات تخصص المحاسبة.
الناشر مجموعة بيرسون إديوكيشن
كتاب المحاسبة القضائية
تأليف:
- روبرت جيه روفوس
- لورا سافوري ميلر
- وليام هان
مميزاته
- يعد منهجا تعليميا ومرجعا مهما لممارسي المهنة.
- يقدم نظرة شاملة لهذا النوع من المحاسبة.
- يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المهني.
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