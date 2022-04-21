«أم القرى للتنمية» تتفق مع كادن لتطوير وإدارة واجهة مسار

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وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق أن إطلاق «واجهة مسار» ستخلق تجربة ثقافية وترفيهية متجددة ومتميزة، تواكب متطلبات سكان مكة وزائريها والاستمتاع بتجربة جديدة تتخللها العديد من الأنشطة والفعاليات المصممة لتلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة، مشيرا إلى أن هناك أبعادا اقتصادية ستنعكس على الفرد والمجتمع في مكة المكرمة من حيث خلق فرص وظيفية، وفرص لرواد الأعمال.
من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة « كادن «المهندس عبدالله الفصَّام عن اعتزازهم بهذه الشراكة الاستراتيجية لإثراء تجربة لزوار وضيوف الرحمن، لافتا إلى أن للشركة تجارب ناجحة في تطوير وتشغيل الوجهات التجارية والمكتبية في «واجهة الرياض».
يذكر أن «واجهة مسار» سيبدأ العمل بها على طول وجهة مسار البالغة 3.6 كلم لينعم مرتادوها بتجارب متنوعة على كامل مساحة ممر المشاة البالغة أكثر من 158 ألف م2، وصممت بعناية فائقة لتثري تجربة الزوار من ضيوف الرحمن وتعزيز جودة حياة سكان مكة المكرمة على حد سواء، حيث تقدم لهم خدمات متنوعة تشمل التسوق والترفيه والمطاعم التي تلائم مختلف الأذواق موزعة على مساحات تجارية ذات تصميم عصري.
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