شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عُمان 58 سنتًا ليسجل 106.12دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بلغ سعر نفط عُمان اليوم تسليم شهر يونيو القادم 106.12دولار، حيث شهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 58 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء والبالغ 105.54 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 91.96 دولارا للبرميل مرتفعًا بمقدار 8.34 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وقالت مرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، إنها تعارض الحظر المفروض على إمدادات النفط والغاز من روسيا.

وجاء تصريح لوبان خلال مناظرة ضد الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، حيث أكدت لوبان أنها توافق "على جميع العقوبات التي فرضت على رجال الأعمال والمصارف الروسية"، مضيفة "أنا اعترض فقط على حظر البترول والغاز الروسيين".

وأشارت إلى أن حظر إمدادات الطاقة من روسيا "ليس المنهاج الصحيح، فهذا الأمر سيلحق الضرر بالشعب الفرنسي، ونتائج هذا الحظر كارثية على الأفراد والشركات في فرنسا".

وفي المقابل، قالت لوبان إن "العدوان الذي تعرضت له أوكرانيا غير مقبول"، معربة عن تعاطفها مع الشعب الأوكراني ودعمها لجهود ماكرون لحل الأزمة.